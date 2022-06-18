Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ организована доследственная проверка по факту взрыва в многоквартирном доме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Самогонный аппарат СУ СКР по Бурятии

40-летняя горожанка проживает в трёхкомнатной квартире с мужем и двумя детьми. 17 июня она установила в ванной комнате самогонный аппарат, после чего вышла с 4-летним сыном на улицу.

«По возвращению домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошел хлопок газа без пожара, который накопился в результате работы самогонного аппарата», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавшие женщина с ребёнком госпитализированы в больницу. У них диагностированы ожоги рук, ног и лица.