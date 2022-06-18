Москва, , 11:02 — REGNUM О поставках киевским режимом синтетических наркотиков в Россию в качестве одного из методов борьбы с нашей страной рассказала 18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там — всё, вот буквально всё самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. Речь идёт о наркотиках, а точнее — о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», — написала она в своём сообщении.

Также российский дипломат уточнила, что с 2014 по 2021 годы доля синтетических наркотиков в России увеличилась с 5% до 60% и их основными поставщиками являются украинцы.

«В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объёмы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток — это огромный потенциал и колоссальные чёрные деньги», — пояснила Захарова.

При этом она отметила, что в этом случае речь не о типичной криминальной истории, так как выяснилось, что каждый из задержанных в России т. н. «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошёл беседу с куратором из СБУ до своего приезда в нашу страну.

«Ещё раз: украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она указала, что, очевидно, упор в этом вопросе был сделан на работу с молодёжью в РФ, среди которой спецслужбы Украины внедряли употребление синтетических наркотиков. При этом Захарова добавила, что доход от нелегального сбыта этих веществ получали не курьеры, которых запугивали расправами над семьями, а в СБУ.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ напомнила, что такие приёмы не являются чем-то новым и Запад еще XIX веке для получения квазиколониальных торговых преференций, что не нравилось тогдашнему Пекину, начал сбывать индийский опиум среди китайцев. При этом власти Китая в ответ попытались ограничить наркокартели из Великобритании декретами, на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев т.е. «опиумные» войны.

«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина в её прежних границах больше не существует.