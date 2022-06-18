Балей, Забайкальский край, , 11:02 — REGNUM Балейская межрайонная прокуратура Забайкальского края известила о проведении проверки исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и радиационной безопасности населения по поступившей информации о превышении радона в водозаборе.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что 9 июня 2022 года территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Балейском районе получил данные о несоответствии установленным нормативам проб воды, отобранных из колодца № 7 новотроицкого водозабора в районном центре. С участием прокуратуры прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого рассмотрены вопросы альтернативы подачи воды и способы снижения содержания вредных веществ в ней.

В ходе проверки представители надзорного ведомства истребовали протоколы отобранных проб, после чего дадут оценку законности действий органов местного самоуправления.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–мае 2022 года в Забайкалье было выявлено 2085 нарушений в экологической сфере.

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