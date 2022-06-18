Сеул, , 10:59 — REGNUM Запуск южнокорейской трёхступенчатой ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II) запланирован на 21 июня 2022 года. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Старт ракеты «Нури» с космодрома «Наро» планировался на 16 июня. В ходе предстартовой подготовки возникли технические проблемы — датчик в баке с окислителем зафиксировал отклонения показателей от нормы. Ракета была возвращена в сборочный цех для устранения проблемы.

Представитель министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Квон Хён Чжун рассказал, что специалисты заменили узлы, которые могли вызвать эту ошибку. Последующие проверки не выявили отклонений от нормы.

Ракета KSLV–II является вторым носителей южнокорейской разработки. В создании первой ракеты — KSLV–I — участвовали российские специалисты, а в первой ступени носителя использовался двигатель российского производства РД-191.

KSLV–II разработана Корейским институтом аэрокосмических исследований самостоятельно. Первый испытательный запуск нового носителя состоялся в октябре 2021 года. Тогда носителю не удалось вывести на околоземную орбиту полезную нагрузку из-за досрочного отключения двигателя третьей ступени.

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