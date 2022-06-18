Чита, 18 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В соответствии с данными ведомственного статистического учета на территории Забайкальского края в январе–мае 2022 года при осуществлении надзора за исполнением законодательства в экологической сфере прокуратурой выявлено 2085 нарушений (2158, — 3,4%), сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

В целях их устранения на незаконные правовые акты принесено 44 (54) протеста, в суд направлено 226 (263) исков, из которых 161 удовлетворен. Внесено 454 (421) представлений об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 165 (137) лиц.

По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 82 (116) лица, о недопустимости нарушений закона предостережены 164 (143) должностных лица, по материалам прокуратуры органы предварительного расследования возбудили 3 (4) уголовных дела.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Черновском (173) и Ингодинском (114) районах г. Читы, а также в Чернышевском (191), Карымском (103), Тунгокоченском (94), Улетовском (93), Акшинском (86), Каларском (84), Хилокском (72), Балейском и Шилкинском (по 71), Петровск-Забайкальском (70) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2021 года в Забайкалье выявили 3,5 тыс. нарушений законов в экологической сфере, что в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 8% больше.

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