Хилок, Забайкальский край, , 10:49 — REGNUM Забайкальский краевой суд признал неправомочным состав депутатов совета городского поселения «Хилокское», сообщает 18 июня телеграм-канал прокуратуры Забайкалья.

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По итогам проверки исполнения законодательства о местном самоуправлении в Хилокском районе было установлено, что из 15 депутатов, избранных 9 сентября 2019 года, к маю 2022 года шесть депутатов сложили полномочия по собственному желанию, а полномочия еще трех депутатов прекращены досрочно по иным основаниям.

Оставшиеся шесть депутатов не могут исполнять свои обязанности в связи с неправомочностью совета, поскольку представительный орган муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов, отмечает прокуратура.

В соответствии с установленной законодательством процедурой прокуратура Забайкальского края направила в Забайкальский краевой суд заявление о признании неправомочным состава депутатов Совета городского поселения «Хилокское». Решением суда требования прокурора удовлетворены, что после его вступления в силу послужит основанием к формированию нового представительного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти в Забайкальском крае проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.

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