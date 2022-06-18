Донецк, , 10:48 — REGNUM Продолжаются прилеты снарядов со стороны ВСУ по Донецку, теперь обстрелян Ворошиловский район. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:40 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущен 1 снаряд калибра 155 мм. 10:40 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.

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