Ширинский район, Хакасия, , 10:48 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла утром 18 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП в Хакасии УГИБДД по Хакасии

По предварительным данным, на трассе между посёлками Жемчужный и Шира водитель автомобиля Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с ИЖ-27 175.

«Водитель отечественного авто погиб. Ремень безопасности не использовался. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа», — отметили в управлении.