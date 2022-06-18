Донецк, , 10:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.

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