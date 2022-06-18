Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Соглашение с Ростуризмом по созданию мастер-плана по развитию туристической отрасли планируют подписать пять регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила 18 июня заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Заместитель полномочного представителя Президента России в СЗФО Любовь Совершаева

«Уже в стадии подписания. Вчера не успели, с учётом хакерской атаки и смещения графика. Но восемь субъектов Федерации подписывают с Ростуризмом соглашение о создании мастер-плана по развитию туристического кластера. Наши пять регионов вошли: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Новгородская, Псковская области», — отметила Совершаева.

Она уверена, что это начинание будет реализовано. К тому же, как отметила Совершаева, российский туризм планирует создавать новые маршруты, одним из них является «Императорское кольцо» в рамках «Серебряного ожерелья России».