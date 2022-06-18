Черкесск, , 11:12 — REGNUM Центральную площадь города Карачаевск назвали в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине генерал-майора Канамата Боташева. Решение было принято единогласно депутатами Думы Карачаевского городского округа в ходе заседания 16 июня.

С инициативой присвоения имени Героя России выступил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время прощания с летчиком 2 июня.

В беседе с Федеральным агентством новостей актриса и депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко положительно оценила решение парламентариев Карачевска.

«Безусловно, я поддерживаю эту идею, это замечательно. Потому что герои в Российской Федерации были всегда, во все времена и народ помнит их, народ их увековечивает. Они прославляются и в наших песнях, и в литературных произведениях, и в кинофильмах. У нас есть замечательные произведения искусства. Ну и конечно, это наши города и улицы. И площадь имени Боташева — это, конечно, очень достойное увековечивание памяти. Я хочу напомнить, что в моем родном городе-герое Ленинграде есть район, где многие улицы носят казахские фамилии, потому что 314 казахстанская дивизия из города Уральск во время блокады Ленинграда обороняла наш город. И многие герои той войны они сегодня остались в памяти ленинградцев, которые живут уже многие поколения здесь. Они пример для нас, для наших детей и внуков. В наших школах обязательно есть уголок памяти, небольшой школьный музей, который рассказывает о героях тех войн. У нас есть и улицы, названные именами героев Афганской войны, есть памятники», — пояснила Драпеко.

Актриса считает, что многие современные герои заслуживают увековечивания в истории путем присвоения их имен городским улицам.

«Я думаю, что это продолжится, и еще не одна улица и площадь будут названы в честь современных российских героев. Я считаю, что и Гиви, Захарченко и Моторолла — потрясающие люди, которые в наше время реабилитировались. Было время предателей, но такие люди поднимают дух народа», — заключила Драпеко.

Канамат Боташев погиб 22 мая над Луганщиной во время выполнения боевой задачи. Летчик спас своих сослуживцев, которые попали в окружение противника. Несмотря на опасность со стороны ВСУ с системами противовоздушной обороны, Боташев помог товарищам выйти из окружения, однако самолет генерал-майора был подбит, и пилот не успел катапультироваться. На прощании с летчиком журналисты заметили на могиле Боташева венок от «ЧВК Вагнера». 1 июня президент России Владимир Путин удостоил Канамата Боташева звания Героя России посмертно.