Донецк, 18 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. ВСУ применили ТРК «Точка-У» против населения Комсомольского в ДНР. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

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«Рано утром украинские боевики применили ТРК «Точка-У» против населения Комсомольского в Старобешевском районе ДНР. Город получил множество разрушений, подробная информация уточняется», — отмечается в сообщении.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за полчаса ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда калибра НАТО.