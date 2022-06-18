Берлин, 18 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Обещанная партия вооружения для Украины «будет доставлена вовремя», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

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ФРГ намерена поставить Киеву реактивные системы залпового огня и противоракетные системы, способные «спасти Одессу или Киев», отметил он в интервью DPA. По данным Шольца, вооружение будет передано ВСУ только после обучения украинских солдат использованию таких РСЗО. При этом сколько времени займёт инструктаж, не уточняется.

Ранее сообщалось, что даже на ускоренный курс обучения управлением западными РСЗО взводу солдат ВСУ понадобится до месяца.