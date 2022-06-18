Чита, 18 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Согласно данным государственной статистической отчетности за 5 месяцев 2022 года прокурорами в Забайкальском крае направлено в суд с обвинительным заключением (актом) 3996 уголовных дел (3937, +1,5%) в отношении 4298 лиц, сообщает 18 июня телеграм-канал надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи», реж. Александр Серый. 1971. СССР Уголовник

Отмечается снижение на 10,9% количества дел данной категории, расследованных следователями Следственного комитета Российской Федерации. Следствием и дознанием органов внутренних дел, напротив, в суд направлено на 3,4% дел больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокурорами для дополнительного расследования возвращено 183 (163) уголовных дела, наибольшая их часть по Центральному (44), Петровск-Забайкальскому (17), Краснокаменскому (15), Железнодорожному (9), Балейскому, Забайкальскому, Оловяннинскому (по 8) районам.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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