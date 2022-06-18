Вашингтон, 18 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Цена криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов впервые с 16 декабря 2020 года упала ниже отметки в $20 тысяч. Это 18 июня следует из данных нескольких торговых площадок.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По информации наиболее крупной по объему торгов криптовалютами биржи Binance, по состоянию на 10:00 мск за биткоин давали $19,487 тыс., что есть падение на 6,98%.

При этом, согласно информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина составляла в пиках снижения $19,554 (6,50%).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня котировки биткоина продолжали балансировать вблизи $20 тысяч.