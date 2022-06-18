Донецк, , 10:37 — REGNUM Воевавший в составе ВСУ наемник Энди Хюйн (США) раскрыл подробности о сдаче в плен войскам РФ под Харьковом.

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По его словам, ВСУ отступили и попросили обеспечить прикрытие. В то время как наемники обеспечивали прикрытие войска РФ установили контроль над позицией, и они были вынуждены отступить.

«Мой сослуживец и я три часа провели в окопе … Затем мы часов 5 шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам», — отметил он в интервью RT.

Он также подчеркнул, что, хотя западные СМИ не говорят об этом, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, сами войска при этом плохо вооружены и подготовлены.