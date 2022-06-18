Владивосток, 18 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной более 120 офицеров и порядка 30 выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Степана Осиповича Макарова получили дипломы и мичманские погоны. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

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В торжественной церемонии 79-го выпуска принял участие командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, ветераны, нахимовцы, юнармейцы, родные и близкие молодых офицеров и мичманов.

Лейтенантские погоны и кортики курсантам, окончившим военное училище с отличием, лично вручил командующий ТОФ.

пресс-служба ВВО «Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова и общим фотографированием».

Большая часть выпускников училища начнут службу на кораблях и в частях Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ.