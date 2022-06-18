Во Владивостоке состоялся 79-й выпуск военно-морского училища им. Макарова
Владивосток, 18 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной более 120 офицеров и порядка 30 выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Степана Осиповича Макарова получили дипломы и мичманские погоны. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
В торжественной церемонии 79-го выпуска принял участие командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, ветераны, нахимовцы, юнармейцы, родные и близкие молодых офицеров и мичманов.
Лейтенантские погоны и кортики курсантам, окончившим военное училище с отличием, лично вручил командующий ТОФ.
Большая часть выпускников училища начнут службу на кораблях и в частях Тихоокеанского флота.
Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ.