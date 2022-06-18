Ангарск, Иркутская область, , 10:36 — REGNUM Ангарской школе № 39 присвоено имя Героя Российской Федерации генерала армии Евгения Зиничева, сообщает 18 июня телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Ангарской школе № 39 присвоено имя Героя Российской Федерации генерала армии Евгения Зиничева МЧС

Постановление о присвоении образовательному учреждению имени Героя России Евгения Зиничева подписал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Генерал армии Евгений Зиничев, глава МЧС России, погиб в сентябре 2021 года. Звание Героя Российской Федерации присвоено ему посмертно.

Школа № 39 — первая в Иркутской области, где в 2004 году были открыты кадетские классы по профилю МЧС. За 18 лет работы здесь сложилась система обучения и гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанному профессиональному самоопределению школьников. За эти годы выпускниками кадетских классов уже стали 635 ребят. 37 выпускников выбрали службу в структуре МЧС России, восемь человек служат на территории Ангарского округа.

Образовательное учреждение неоднократно становилось победителем всероссийских конкурсов. Школа внесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России и Всероссийскую Книгу Почета.

Как сообщало ИА REGNUM, имя Евгения Зиничева присвоено Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.

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