Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM Столица Бурятии Улан-Удэ принимает поздравления с 356-летием и Днём города из разных уголков страны, а также из-за границы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

День города в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

Так, улан-удэнцев поздравили власти Красноярска, Омска, а также Ялты. Глава администрации крымского города Янина Павленко отметила, что каждый, кто посетил Улан-Удэ, навсегда сохраняет в памяти гостеприимство, богатство традиций и обычаев, красоту и великолепие природы.

«Отрадно, что наши города столица Республики Бурятия — Улан-Удэ и жемчужина Черного моря — Ялта связаны дружескими узами», — отметила она.

17 июня горожан поздравил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Столица ДНР является городом-побратимом Улан-Удэ с 2011 года.

Поздравительные письма также отправили власти города-побратима из Китая Хулун-Буира. Мэр города Цзи Юнцянь выразил надежду, что стороны и впредь будут укреплять дружбу и сотрудничество, переведут его на более высокий уровень.

Мэр столицы Монголии Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар напомнил о многолетних добрососедских, дружеских отношений между жителями городов.

«Мы уверены на расширение и активизацию двустороннего сотрудничества между нашими городами. Поздравляю жителей солнечного Улан-Удэ с Днём города и желаю вашему прекрасному городу развития, процветания и счастья всём», — подчеркнул он.

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