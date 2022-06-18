Иркутск, 18 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На утро 18 июня в лесном фонде в Иркутской области действует 13 лесных пожаров на площади 707,2 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

МВД Пожары в Приангарье

Кроме того, действует одно возгорание в Витимском заповеднике на территории Бодайбинского района на площади 268 га, в тушении которого участвуют десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов.

За минувшие сутки ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 541,3 га: шесть в Усть-Удинском районе, три в Катангском, два — в Киренском, по одному — в Иркутском, Нижнеудинском Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Полностью локализовано два очага на площади 239 га в Тайшетском и Усть-Кутском районах.

В тушении лесных пожаров было задействован 541 человек: 324 пожарных-десантника, 108 сотрудников лесопожарных формирований, 109 работников арендаторов лесных участков, а также 72 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — два Ан-2 и восемь легкомоторных самолётов. Три вертолёта Ми-8, в том числе один от МЧС России — в переброске десантников.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 16 июня в лесном фонде в Иркутской области действовал 21 лесной пожар на площади 847,1 га.

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