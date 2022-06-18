Хельсинки, 18 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ввоз физическим лицам российских нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях запретили физическими лицами власти Финляндии из-за санкций Евросоюза в отношении России. Об этом 18 июня рассказал представитель финской таможни Туула Ляхдеринне.

Бензин

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — приводит ее слова РИА Новости.

Также представитель таможни Финляндии пояснила, что этот запрет действует в отношении физических лиц, которые въезжают в страну из России на автомобиле и ввоз в страну нефтепродуктов в канистрах или других ёмкостях теперь запрещён.

Отметим, до пандемии COVID-19 в приграничных с Россией районах Финляндии был популярен т. н. «бензиновый» туризм из-за того, что топливо в РФ значительно дешевле.