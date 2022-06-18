Иркутск, 18 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов подписали соглашение, по которому компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объемом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Приангарья.

Алексей Задонский Байкал

«Перед правительством Иркутской области стоит важная задача по созданию и развитию качественной туристической инфраструктуры. Мы готовы оказывать содействие инициаторам инвестиционных проектов в этой сфере и работаем с ними на всех этапах реализации. Уверен, что наше сотрудничество — это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, 16 июня Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов во время Петербургского международного экономического форума подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

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