Киев, 18 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Ряд официальных лиц из стран Африки, Азии и арабских государств предлагал киевскому режиму «перестать оказывать сопротивление». Об этом 18 июня написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление», — отметил он.

Также Кулеба назвал такое предложением «немыслимым», уточнив, что этим странам нужно зерно, застрявшее в украинских портах и они якобы «готовы пожертвовать украинской независимостью» ради того, чтобы его получить.

«Другие политики, желающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители», — добавил глава МИД Украины.

При этом Кулеба добавил, что считает такие предложения «нереальными» и уточнил, что такие предложения, по его мнению, свидетельствуют о растущей усталости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в её прежних границах больше не существует.