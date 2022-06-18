Усть-Коксинский район, Алтай, 18 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжаются поиски упавшей 16 июня в горную реку 46-летней туристки из Санкт-Петербурга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, женщину унесло течением.

СУ СКР по Республике Алтай Горная река в Республике Алтай

Участники туристической группы, в составе которой находилась туристка, попытались найти её своими силами, после чего обратились к спасателям. Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию на протяжении 7 ем, однако поиск результата не дал.

«Вертолетом МИ-8 «Алтайские авиалинии» обследовано русло реки Аккем протяженностью 10 километров, обнаружить пропавшую не удалось», — отметили в ведомстве.

Место происшествия расположено в труднодоступной местности. 17 июня на место из Абакана вылетел вертолёт Ми-8 с сотрудниками Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия проверку начали следователи.