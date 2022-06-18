Москва, , 10:11 — REGNUM Месячная подписка для активации дополнительных функций в Telegram будет стоить 449 рублей для владельцев устройств с операционной системой iOS. Об этом свидетельствует описание встроенных покупок приложения в магазине App Store.

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В настоящее время возможность активации подписки ещё недоступна. Стоимость платной подписки в магазине для устройств под управлением Android остаётся неизвестной.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о предстоящем введении платной подписки в мессенджере в июне 2022 года. Активация Telegram Premium позволит загружать через мессенджер файлы большего объёма и использовать специальные стикеры. Также обладатели подписки получат доступ к другим дополнительным функциям.

В Telegram заверили, что действующие функции мессенджера останутся бесплатными. Администрация мессенджера планирует запустить платную подписку до конца текущего месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram