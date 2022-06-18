Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Проект Фархада Ахмедова по выращиванию саженцев по современным технологиям получил поддержку на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

Представители компании «Удан» и Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве Фото Екатерины Вяльцевой

Российская «зеленая» повестка стала одной из ключевых тем XXV Петербургского международного экономического форума. Наряду с вопросами возобновляемой энергетики и декарбонизации делегаты обратили особое внимание на необходимость восстановления лесных ресурсов.

«Будем развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий… Мы также продолжим работу в рамках проектов экономики замкнутого цикла, «зелёных» проектов и сохранения климата», — заявил в своем выступлении на форуме президент России Владимир Путин.

Ранее, на совещании о развитии лесного комплекса он заявил: «Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала».

Эти слова главы государства принял как руководство к действию известный предприниматель Фархад Ахмедов, в прошлом году запустивший проект создания питомников по промышленному выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Бизнесмен уверен, что реализация проекта станет прорывом нашей страны в сфере «зеленых технологий», поскольку до последнего времени практически весь посадочный материал Россия ввозила из-за рубежа.

На ПМЭФ’22 инициатива Фархада Ахмедова вышла на федеральный уровень. В рамках форума принадлежащее ему ООО «Удан», которое реализует проект, заключило соглашение о сотрудничестве с Республикой Удмуртия, Иркутской областью и Сбербанком.

Проектом, в частности, предполагается создание частного питомника хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле. Здесь будут выращивать, а затем отправлять на продажу 45 миллионов саженцев ежегодно. «Объем инвестиций в проект составит более 900 миллионов рублей, к строительству теплиц инвестор может приступить уже до конца этого года», — сообщил на международном форуме глава Удмуртии Александр Бречалов.

Руководитель региона подчеркнул, что саженцы с закрытой корневой системой из-за высокой приживаемости хорошо подходят для восстановления лесов. Тем более, что доля таких саженцев в общем объеме посадок с 2022 года, согласно Правилам лесовосстановления, должна составлять не менее 20%, а с 2025 года — уже не менее 30%.

Производственная мощность будущего комплекса в Иркутской области будет составлять около 35 млн сеянцев в год. Регион лидирует среди субъектов Российской Федерации по объемам лесовосстановления. Ежегодно в Приангарье восстанавливают до 10% леса от всех площадей этих работ, проводимых в стране. Заключение соглашения с компанией «Удан» «обусловлено необходимостью развития тепличных комплексов лесных питомников и увеличения объемов выращивания посадочного материала основных лесных древесных пород с закрытой корневой системой в Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев. Также проведены переговоры с министром экономического развития Иркутской области о предоставлении еще одного участка под создание питомника в особой экономической зоне Байкальск.

Успешная реализация проектов в двух регионах станет хорошей стартовой площадкой для распространения полученного опыта на всю страну. Как отметил Владимир Путин на профильном совещании «давайте займемся этим, с тем чтобы ни у кого в нашей стране не было озабоченности по поводу судьбы русского леса — действительно нашего российского общегосударственного достояния, — а, наоборот, сделаем так, чтобы эта отрасль развивалась, развивалась последовательно, энергично, эффективно, приносила бы отдачу для развития экономики внутри страны и позволяла бы нам завоевывать новые позиции на мировых рынках».

Андрей Донцов.