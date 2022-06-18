Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Поставки Вашингтоном киевскому режиму оружия являются прямым путём к конфронтации между Россией и США в военной сфере. Такое мнение 17 июня высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в своей статье для американского журнала Newsweek.

Анатолий Антонов Mil.ru

По словам Антонова, в нынешней ситуации проявляется близорукость американцев, так как желающие нанести России стратегическое поражение элиты США накачивают киевский режим оружием и этим усиливают эскалацию напряженности.

«Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — написал в своей статье посол России.

При этом он отметил, что намерения Вашингтона «удушения» Москвы с помощью антироссийских санкций не работают и способную ухудшению положения дел в экономике США.

Также Антонов указал, что в своем антироссийском угаре американские власти готовы «стрелять себе в ногу» и при этом приплясывать и подчеркнул, что такие действия американской стороны никак не повлияют на ход выполнения задач спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками, укрывающимися на комбинате «Азот» в Северодонецке.