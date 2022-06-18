Душанбе, 18 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Таджикистане при участии российских военнослужащих 201-й военной базы торжественно открыли памятник герою Гражданской войны Николаю Томину, участвовавшему в борьбе с басмачеством на территории Центральной Азии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Туркестан. Борьба с басмачами. Красные командиры

В торжественно-траурной церемонии, которая состоялась в Кулябском городском парке Хатлонской области, приняли участие представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций, сотрудники посольства России в Таджикистане. С приветственным словом перед гостями и участниками церемонии выступил заместитель командира 201-й военной базы по военно-политической работе майор Александр Богданчиков.

пресс-служба ЦВО «Военнослужащие России и Таджикистана под аккомпанементы военного оркестра исполнили гимны РФ и Республики Таджикистан. Собравшиеся почтили память военачальника минутой молчания и возложили цветы к основанию памятника».

Николай Дмитриевич Томин родился 16 декабря 1886 года в казачьей семье. Во время Первой мировой войны за проявленный героизм был награждён двумя Георгиевскими крестами. В апреле 1924 года в должности командира 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады Красной армии был направлен в Восточную Бухару (Таджикистан) для борьбы против действовавших в Кулябской долине басмаческих банд. 12 августа 1924 года красный командир скончался от полученного в бою тяжёлого ранения.