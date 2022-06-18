Иркутск, , 09:59 — REGNUM Актуализированную программу развития газоснабжения Приангарья до 2025 года подписали накануне, 17 июня, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Этому предшествовала большая работа с двух сторон, сообщил в своем телеграм-канале глава Приангарья.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Программа предусматривает газификацию Жигалово, Усть-Кута и Киренска, а также шести населенных пунктов Казачинско-Ленского района. Будут созданы условия для перевода на газ 28 котельных в этих муниципалитетах, а также для газификации более 11 тысяч домовладений. Мы со своей стороны организуем подготовку котельных к переводу на газ и подготовку населения к приему топлива, — на эти цели из бюджета области направим около 5 млрд рублей.

Также на форуме подписано еще одно соглашение — о намерениях по газификации Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области. Будет проанализирован спрос на газ перспективных потребителей, а также проработаны сценарии развития газоснабжения и газификации области с 2026 года», — пояснил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, принято решение об использовании ресурсной базы ООО «Иркутская нефтяная компания» и подведении газопровода, а также строительстве инфраструктуры силами «Газпрома».

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