Донецк, , 09:58 — REGNUM Клубы дыма поднимаются над заводом «Топаз» в Донецке, сообщил 18 июня мэр город Алексей Кулемзин.

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«Куйбышевский район города остается под обстрелами», — добавил он, отметив, что «практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за полчаса ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда калибра НАТО. В 9:26 ВСУ еще выпустили по Куйбышевскому району города снаряды калибра 155 мм.

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Читайте развитие сюжета: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм