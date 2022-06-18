Тара, Омская область, 18 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла рано утром 18 июня.

УМВД по Омской области ДТП под городом Тара в Омской области

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 на объездной дороге вокруг города Тары слетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

«В результате один из участников ДТП, мужчина 1994 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия, второй — мужчина, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.