Бергамо, Италия, , 09:52 — REGNUM Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» пополнился турецким защитником туринской команды «Ювентус» Мерихом Демиралом. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

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При этом ранее 24-летний футболист выступал за «Аталанту» на правах аренды и клуб воспользовался опцией о его выкупе в арендном соглашении.

По данным итальянских СМИ, сделка по приобретению защитника могла обойтись команде из Бергамо в € 20 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Мерих Демирал сыграл в составе «Аталанты» в 42 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами.