Донецк, , 09:52 — REGNUM ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:26 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 13 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ продолжают обстреливать Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ продолжают обстреливать Куйбышевский и Кировский районы Донецка