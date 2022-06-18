Ростов-на-Дону, 18 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 18 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с наплывом беженцев с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. При приёме вынужденных переселенцев донской регион использует опыт 2014 года, когда на Дону оперативно был организован весь комплекс мероприятий по встрече и размещению граждан, прибывающих из Донбасса.