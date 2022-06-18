Луганск, , 09:49 — REGNUM Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками, укрывающимися на комбинате «Азот» в Северодонецке, заявил 18 июня комендант города Виктор Дубина.

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«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, пока безрезультатно», — передает его слова РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые военнослужащие ВСУ уже начали сдаваться в плен. Глава ЛНР Леонид Пасечник при этом рассказал, что подразделения ЛНР зашли на территорию «Азота.