Абакан, 18 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончался мужчина в возрасте 76 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего с начала года в республике жертвами коронавируса стали 414 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 34 268.

«За сутки в республике лабораторно подтверждено 14 новых случаев COVID-19 (Абакан — 7, Таштыпский район — 2, Саяногорск, Абаза и Усть-Абаканский, Орджоникидзевский, Бейский районы — по 1)», — добавили в правительстве.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 54 пациента, один из которых подключён к аппарату ИВЛ. Ещё 49 больных лечатся в амбулаторном режиме на дому.