Барнаул, , 09:49 — REGNUM Литва, которая с 18 июня перекрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно товаров, которые находятся под европейскими санкциями, действует по принципу «назло маме отморожу уши», считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своём телеграм-канале он также пояснил, что отказ от российских газа и электроэнергии — события того же порядка.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для понимания: по итогам 2021 года российско-литовский торговый оборот составлял более 5,2 миллиарда долларов США. Это колоссальный показатель для маленькой Литвы. Их дело, конечно. Но в целом такого рода решения неудивительны, ибо вполне могли приниматься спьяну или с глубокого похмелья: как известно, Литва официально признана самой пьющей страной в мире», — предположил Олег Боронин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что литовские железные дороги с полуночи 18 июня прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции, заявил в своём видеообращении глава региона Антон Алиханов.

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