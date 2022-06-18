Красноярск, , 09:43 — REGNUM В Красноярском крае в течение нескольких суток утонули сразу трое детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

Так, 13 июня на острове Татышев в Красноярске утонул 15-летний подросток. Как отмечается, на пляже он был с родителями, однако в воде оказался предоставлен сам себе.

«14 июня на р. Кан утонула девочка, 13 июня на р. Чулым Ачинского района не смог выплыть из воды 12-летний мальчик. Во всех случаях взрослые оставляли детей без должного внимания», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае 12-летний мальчик утонул в реке Чулым