Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Соединенные Штаты и Маршалловы Острова договорились заключить в 2022 году соглашение о предоставлении Вашингтоном экономической помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление двух стран.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе сказано, что спецпосланник США по переговорам по Договору о свободной ассоциации (COFA) Джозеф Юн и министр иностранных дел Маршалловых островов Китланг Кабуа надеются подписать меморандум о взаимопонимании к сентябрю. При этом стороны подчеркнули необходимость продолжать сотрудничество уже после окончания действия соглашения, которое только планируется заключить.

В заявлении также говорится, что Юн и Кабуа также обсудили итоги ядерных испытаний США на Маршалловых островах. Документ был выпущен на фоне спуска на воду Китаем своего третьего авианосца «Фуцзянь».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Кирибати, Маршалловые Острова, Науру, Палау и Федеративные Штаты Микронезии приостановили шаги по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать ФТО возможность урегулировать все споры, начавшиеся годом ранее.

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