Москва, 18 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВСУ лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

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По данным СК РФ, с 24 февраля по 3 марта лейтенант Масличенко в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти ЛНР отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Эти действия привели к масштабным разрушениям частных домовладений и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы «Мир», городского спортивного комплекса, детсада и медучреждения.

Установлено, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 произвел выстрел в не принимавшего участия в вооруженном конфликте и боевых действиях жителя н. п. Волонтеровка ДНР, в результате чего он скончался.

Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия.