Иркутск, 18 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Власти Иркутской области намерены направить местным аграриями дополнительные средства в размере более 200 млн рублей. Как сообщил 18 июня в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, большая их часть предусмотрена на субсидирование агротехнологических работ, а 55 млн рублей- на поддержку элитного семеноводства.

Светлана Шаповалова Аграрии

«Поддержка будет оказана небольшим фермерских хозяйствам и предприятиям, отнесенных к малым формам хозяйствования. Важно, что в период полевых работ министерство будет доводить средства в ускоренном темпе.

В целом в этом году на развитие растениеводства в программе развития сельского хозяйства предусмотрен 1,2 млрд рублей. Это на 8% больше уровня прошлого года. Аграрии получают компенсирующие и стимулирующие субсидии, направленные как на компенсацию понесенных затрат для производства продукции растениеводства, так и на финансовое обеспечение производства», — пояснил глава Приангарья.

В 2022 году 361 млн рублей субсидий на весенние полевые работы получил 621 аграрий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области первенство в производстве зерна уже не первый год принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, их удельный вес в посевах этих культур составляет 60%.

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