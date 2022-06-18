Донецк, , 09:32 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:10 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм; ️09:15 — н.п. Пески — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов.

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