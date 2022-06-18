Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM В Индии арестовали не менее 260 демонстрантов, протестующих против новых правил набора в вооружённые силы. Об этом 18 июня сообщает телеканал NDTV.

Индийские солдаты Mil.ru

По его данным, большая часть протестующих, в основном молодых людей, была задержана в штате Уттар-Прадеш, однако масштабные демонстрации уже трое суток не утихают и в других регионах, преимущественно на севере Индии.

Отмечается, что разбушевавшиеся молодые люди вступают в столкновения с полицией, массово поджигают вагоны в поездах, перегораживают движение по шоссе. Зафиксированы случаи поджогов автомобилей.

Возмущение у молодых людей из небогатых семей, многие из которых рассчитывали связать своё будущее с профессиональной армией, вызвали новые правила, радикально сокращающие для военнослужащих карьерные перспективы и существенные материальные льготы. В частности, большинство новобранцем лишаются шансов отслужить положенные для получения значительной пожизненной пенсии 15 лет, в течение которых бесплатным медицинским обслуживанием обеспечивалась вся семья военного.

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