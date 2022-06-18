Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. О взаимодействии России с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) рассказал 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Как указал в интервью RT глава Минпромторга, такое взаимодействие идет в металлургической отрасли, которой славятся республики Донбасс и в которой требуются партнёры из России, готовые оказывать поддержку по управлению и модернизации.

«Наши институты профильные, которые оказывают в том числе и технологический аудит в части модернизации, в части внедрения новых технологий, в части продукции самой, в части поставки продукции на рынок России, в том числе на рынок третьих стран», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Минпромторга Денис Манутров рассказал, что авиакомпания «Аэрофлот» в течение ближайшего времени подпишет договор на поставку 300 отечественных самолётов МС-21.