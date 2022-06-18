Челябинск, , 09:26 — REGNUM В Челябинске руководитель одного из риелторских агентств отдана под суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следствия, женщина 1986 года рождения использовала разные схемы обмана челябинцев. Одним клиентам предлагала оплачивать бронь понравившегося жилья, другим были предложены услуги при оформлении ипотеки, что требовало внесения первоначального взноса. А в некоторых случаях гражданка продавала квартиры, но не сообщала владельцам об этом.

Размер причинённого гражданам ущерба колебался от 70 тыс. до 1,8 млн рублей. Вырученными деньгами дама распоряжалась по своему усмотрению. Ей вменяют десять преступных эпизодов на общую сумму порядка 5 млн рублей. Сотрудники полиции просят пострадавших заявить об этом в дежурную часть отдела «Тракторозаводский».