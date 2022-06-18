Москва, , 09:26 — REGNUM В ближайшие месяцы АвтоВАЗ планирует возобновить производство моделей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. Об этом рассказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью ТАСС.

Lada granta Lada.ru

Весной 2022 года французский концерн Renault объявил об уходе из России и прекращении сотрудничества с АвтоВАЗом. Разрыв логистических цепочек привёл к временной приостановке производства.

В начале июня АвтоВАЗ возобновил производство первой модели без участия Renault. Этим автомобилем стала упрощённая версия Lada Granta.

Президент АвтоВАЗа рассказал, что с июля завод начнёт выпускать классические модели Niva Legend. На август запланировано возобновление производства моделей Niva Travel.

«Дальше, по возможности, мы будем расширять наш модельный ряд, но много будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов, необходимых для выпуска», — объяснил Соколов.

Он добавил, что компания упорно работает над решением проблемы с нехваткой комплектующих. Сколов выразил уверенность, что инженерам компании и сотрудникам научно-технического центра удастся решить эту проблему в среднесрочной перспективе.

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