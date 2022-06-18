Берлин, , 09:19 — REGNUM О своей готовности в будущем стать посредником в конфликте на Украине заявила 17 июня бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью информационной платформе RND.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе», — говорится в сообщении информационной платформы.

Также экс-канцлер ФРГ отметила, в ответ на вопрос о том, готова ли она быть таким посредником в данный момент, что пока «этот вопрос не обсуждается».

Кроме того, Меркель рассказала, что перед своим уходом с политической сцены она делала попытки разрешения связанного с Украиной кризиса, однако они оказались неудачными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня украинский генерал Владимир Карпенко заявил, что ВСУ уже потеряли около 50% тяжелого вооружения и техники в ходе боёв с российскими войсками