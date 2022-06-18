Тунис, , 09:19 — REGNUM Военный апелляционный суд Туниса приговорил адвоката и лидера консервативной партии «Карама» Сейфеддина Махлуфа, известного своей критикой в адрес тунисского президента Кайса Сайеда, к одному году тюремного заключения за оскорбление судьи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Суд Joe Gratz

Махлуфа также лишается права осуществлять адвокатскую деятельность в течение пяти лет. Подсудимый назвал решение «фарсом» и заявил, что в судебный процесс вмешался президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Кайс Сайед решил сократить зарплаты судей, объявивших о недельной забастовке из-за подписания тунисским лидером указа, по которому глава республики может свободно увольнять их.

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