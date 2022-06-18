Томск, , 09:18 — REGNUM Власти Томской области совместно с компанией «Газпромнефть» и Томским политехом будут развивать геотермальную энергетику. Об этом написал врио губернатора Владимир Мазур по итогам второго дня работы на ПМЭФ-2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гейзер Фото из архива Кроноцкого государственного заповедника (Адам Кириленко)

«Это отопление жилья, объектов социальной сферы и производств с помощью подземных источников горячей воды. Такие в Томской области есть, о них давно известно. Но раньше не было технологий. Сейчас они активно развиваются», — отметил он.

По его словам, геотермальная энергетика позволит жителям экономить средства на тепло, а властям — не доставлять в удалённые поселения уголь и мазут. При этом подобная генерация будет работать без вредных выбросов.

Глава региона предложил организовать пилотную площадку в посёлке Белый Яр Верхнекетского района. Здесь ещё в 1961 году была пробурена артезианская скважина глубиной 2,5 км, а температура местного геотермального источника превышает 70 градусов.