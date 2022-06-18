Киев, 18 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Украину ждет провал при попытке вступления в Европейский союз, пишет The New York Times.

ИА REGNUM ЕС

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Причиной трудностей станут внутренние проблемы страны, в том числе и коррупция. А центральным препятствием названы «взаимосвязанные и глубоко укоренившиеся проблемы политического и делового влияния на суды», отмечает издание.

Украине предстоит пройти долгий путь внутренних реформ, прежде чем присоединиться к ЕС, отмечает газета.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Украины гарантий независимости судебной системы и искоренения коррупции. Также Киеву дали указание принять законы о СМИ, ограничить влияние олигархов и усовершенствовать законодательство о защите меньшинств.